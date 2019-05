Napoli, giovane ferito a coltellate durante una lite a Fuorigrotta

In via Veniero, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, un giovane di 25 anni è stato ferito gravemente a coltellate in una lite con un altro giovane. Da quanto trapela, il 25enne è stato colpito da un altro giovane, non ancora identificato, che ha estratto un coltello dopo una lite ferendolo alla schiena e a un orecchio. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.