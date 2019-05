Napoli, sottoposta a un intervento: le lasciano una pinza nell’addome

Viene sottoposta a un intervento chirurgico ma le lasciano una pinza nell’addome. È successo a una donna di 49 anni, all’ospedale Loreto Mare di Napoli. La 49enne, che era stata operata per risolvere problematiche legate a un utero fibromatoso e non era stata sottoposta a un taglio cesareo, come si era appreso in precedenza, il giorno di Pasqua, è stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico per rimuovere il ferro. Secondo quanto si è appreso, la prima operazione risale a mercoledì scorso, il 17 aprile. A denunciare l’accaduto ai carabinieri del Nas (coordinati dal maggiore Gennaro Tiano) è stato il commissario della Asl Napoli 1 centro, da cui dipende il Loreto Mare, Ciro Verdoliva, che ha avviato un’indagine interna. Questa mattina, i militari del Nas si sono recati in ospedale e hanno sequestrato la cartella clinica della paziente.

L’allarme dei sanitari

La donna, stando a quanto si è appreso, ha iniziato a lamentare dolori all'addome qualche ora dopo l'intervento chirurgico. I sanitari hanno eseguito degli accertamenti e si sono accorti della presenza della pinza nell'addome della paziente. L'allarme dei sanitari sarebbe scattato subito dopo il conteggio post-operatorio dei ferri chirurgici perché la pinza chirurgica mancava all'appello.

Le parole del commissario dell'Asl Napoli 1

"Questa mattina sono venuto a conoscenza di quanto accaduto il giorno di Pasqua al Loreto Mare: ho immediatamente disposto un’indagine interna finalizzata ad appurare la veridicità di quanto accaduto con dettaglio e precisi riferimenti a fatti e protagonisti. La relazione dovrà essere inviata entro lunedì 29 aprile e dovrà evidenziare eventuali responsabilità e/o comportamenti così da permettere la valutazione di eventuali azioni conseguenziali". Queste le parole del commissario dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

