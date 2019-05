Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 23 aprile

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampie schiarite dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Nubi su Campania, specie settentrionale, con piovaschi in transito tra il tardo mattino e il primo pomeriggio, isolati temporali su aree interne. Temperature poco mosse, venti moderati ancora meridionali, in prevalenza da SE. Mari ancora molto mossi, ma in lenta attenuazione. Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso; Canale molto mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata ampie schiarite, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti tre millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,6 µg/m³.