Sorpresi in auto armati, tre arresti a Castello di Cisterna

A Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, tre persone, già note alle forze dell'ordine, sono state sorprese in auto armate di pistola con colpo in canna e revolver carico. Si tratta di Antonio Tortora, 32enne di Marigliano, Marco Capobianco, 41enne di Brusciano, e Giovanni Conquista, 43enne di Acerra. Sono stati bloccati mentre su un'auto presa a noleggio stavano percorrendo via del Cimitero.

La perquisizione

I militari li hanno perquisiti e i tre sono stati trovati in possesso di una semiautomatica con matricola abrasa e colpo in canna e di una pistola revolver provento di furto nascoste nell'abitacolo. I tre sono stati arrestati per porto e detenzione illegale di armi da fuoco, una clandestina, e per ricettazione e rinchiusi in carcere.