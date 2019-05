Qualiano, picchia e maltratta la moglie: arrestato 53enne

Un 53enne incensurato di Qualiano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dopo essere stato denunciato dalla moglie 52enne per una serie di maltrattamenti che si sarebbero protratti a partire dal maggio 2018.

Le violenze

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i maltrattamenti si sono verificati sia fisicamente, attraverso aggressioni con schiaffi pugni e calci, sia psicologicamente poiché l'uomo denigrava la moglie, offendendola e umiliandola. La donna ha patito in silenzio per mesi fino a quando si è decisa a denunciare e si è rivolta ai carabinieri della stazione di Qualiano i quali hanno indagato sulle violenze e richiesto all'autorità giudiziaria di Napoli Nord l'emissione di una misura cautelare nei confronti del marito. Alla luce del quadro probatorio la procura ha ottenuto dal Gip un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Il 53enne è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari nella propria abitazione di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.