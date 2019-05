Maltempo in Campania, lunedì allerta meteo per vento forte

La protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 22 aprile, valida sulla fascia costiera e sulle isole del Golfo. Sono previsti infatti venti forti o molto forti sud-orientali con locali raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. L'allerta riguarda, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento) dalle 8 alle 22 di domani. Poiché non sono state rilevate condizioni tali da innescare fenomeni di dissesto idrogeologico da precipitazioni piovose, per le sole piogge il codice colore è il verde. L'allerta meteo per vento, invece, non prevede codice colore.

Parchi chiusi a Napoli

Domani i parchi pubblici di Napoli resteranno chiusi a causa dell'allerta meteo. E' quanto rende noto il Comitato operativo comunale (Coc) che ha esaminato in mattinata la questione con una nota in cui si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni e impalcature.

