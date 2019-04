La guardia di finanza del comando di Nola ha sequestrato un milione e 800 mila articoli pasquali non sicuri a Cicciano, in provincia di Napoli. In un negozio gestito da un uomo di origini cinesi, i finanzieri hanno trovato esposti e pronti per la vendita articoli, accessori e decorazioni per le festività pasquali non a norma. Il titolare è stato segnalato alla Camera di commercio, industria ed artigianato per la violazione delle disposizioni del codice di consumo e gli articoli sono stati sottoposti a sequestro.

Da inizio 2019 sequestrati sette milioni di articoli

Da inizio anno la guardia di finanza di Nola ha sequestrato più di sette milioni di articoli privi di certificazione di conformità e segnalato alle autorità competenti tre persone.