Sant'Anastasia, crollo a scuola: assessore si scusa con maestra ferita

"Ho telefonato alla maestra rimasta coinvolta nel crollo della parete divisoria a scuola, e le ho posto le mie personali scuse a prescindere dalle responsabilità che saranno accertate nelle sedi opportune". Lo ha detto Bruno Beneduce, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Sant'Anastasia (Napoli), dove ieri, mercoledì 17 aprile, è crollata la parete che divideva due aule di una scuola elementare del I circolo didattico. Nel cedimento sono rimasti feriti una insegnante di sostegno al quarto mese di gravidanza, e due bambini.

Le parole dell'assessore

"Ho sentito la maestra più serena - ha aggiunto l'assessore - e spero sia stata contenta della telefonata. Le ho detto di aver chiamato per farle arrivare la nostra vicinanza e preoccupazione. Le ho chiesto scusa a prescindere dalle responsabilità, in quanto dispiaciuto e mortificato di quanto le è accaduto".

Avviate indagini interne

Beneduce ha reso noto che il sindaco di Sant’Anastasia, Lello Abete, ha firmato l'ordine che dà l’avvio alle indagini interne in merito alla vicenda. "Gli uffici competenti sono già al lavoro per capire quando esattamente è stata realizzata la parete, da chi e come è stata fatta. Gli esiti delle indagini saranno poi comunicati anche agli inquirenti, che stanno procedendo con le loro indagini, e con i quali siamo in stretto contatto per fornire loro tutti gli elementi che saranno richiesti", conclude l’assessore.