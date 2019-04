Napoli, aveva colpito anziana durante una rapina: fermato

Nel quartiere Martedei, in provincia di Napoli, lo scorso 7 febbraio un giovane, di origini cingalesi, aveva colpito un'anziana a calci e pugni, ferendola al capo con un coltello da cucina la cui lama era poi stata estratta dai medici in ospedale. Tutto questo per impossessarsi di alcuni gioielli custoditi dalla vittima.

La confessione dell'uomo

Ieri sera, mercoledì 17 aprile, la polizia ha sottoposto a fermo un ragazzo, indiziato di essere l'autore dell'efferata rapina. L'uomo ha confessato. Conosceva la vittima essendo il garzone di un negozio di frutta e verdura della zona. Per questo, con il volto coperto, si era introdotto nell'abitazione della donna per frugare nei cassetti alla ricerca di denaro e preziosi. Ma una volta scoperto non aveva esitato a colpire l'anziana donna con inaudita violenza.