Napoli, corteo a sostegno di Sea Watch e Sea Eye: denunciate 7 persone

Sette attivisti del centro sociale Insurgencia sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e invasione del porto di Napoli per il corteo del 5 gennaio scorso, quando quasi diecimila persone manifestarono al porto della città partenopea per favorire l'attracco delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye con a bordo circa ottanta migranti tra cui donne e bambini. Lo ha reso noto la consigliere comunale di Napoli, Eleonora de Majo, che è tra le persone denunciate.

Le parole della consigliera de Majo

"Siamo al paradosso", ha commentato la consigliera de Majo, da sempre contro la decisione di chiudere i porti ai migranti, ricordando che gli attivisti erano scesi in "piazza a difesa dell'umanità". La manifestazione del 5 gennaio, conclusasi pacificamente nel porto di Napoli, si evidenzia in una nota, "vide la partecipazione di migliaia di persone, semplici cittadini, associazioni antirazziste, comitati e mondo della società civile. "Non ci arrenderemo – ha concluso la consigliera de Majo - andiamo avanti più forti di prima".

Solidarietà ai denunciati

"Apprendo con sorpresa delle denunce a carico della consigliera Eleonora de Majo e degli altri attivisti per la manifestazione spontanea e partecipata dello scorso 5 gennaio al porto di Napoli. In quei mesi, a sostegno della posizione del Comune di Napoli disposto ad accogliere i migranti salvati dalla Sea Watch e dalla Sea Eye, si mobilitarono migliaia di cittadini esprimendo solidarietà e sostegno contro una la bieca propaganda di governo che costringe centinaia di persone a morire in mare". Lo ha scritto, in una nota, l'assessore ai Diritti della Città del Comune di Napoli, Laura Marmorale che ha espresso solidarietà alla consigliera comunale Eleonora de Majo. "Le stesse migliaia di cittadini attraversarono le strade di Napoli e in contemporanea di tutta Italia, proprio il 5 gennaio, per reclamare l'apertura dei porti (tra l'altro mai chiusi con atti ufficiali) e permettere lo sbarco dei migranti sulla terra ferma", ha aggiunto ancora l'assessore Marmorale.

Data ultima modifica 18 aprile 2019 ore 12:55