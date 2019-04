Napoli, accoltellato alla schiena in strada: ferito uomo di 39 anni

Un uomo di 39 anni è stato ferito ieri sera, 17 aprile, con una coltellata alla schiena in via Duca degli Abruzzi a Napoli, nella zona dell'ex mercato ittico. Il 39enne di origini ghanesi è stato portato in ospedale e guarirà in 10 giorni. Agli agenti di polizia intervenuti sul posto ha riferito di essere stato avvicinato da una persona con la quale in passato ha avuto un diverbio. L'aggressore ha estratto un coltello e poi lo ha ferito.