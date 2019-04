Meta, rapisce figlia di tre anni da casa-famiglia: ricerche in corso

Una donna si è recata a trovare la figlia, affidata dal Tribunale dei Minori a una casa-famiglia, e, una volta rimasta sola con lei, si è allontanata portando con sé la bambina. È accaduto nella mattina di ieri, martedì 16 aprile, in una comunità gestita da religiose a Meta, in provincia di Napoli. Le ricerche, condotte dalle forze dell'ordine in una zona molto ampia, non hanno finora dato esito. La piccola, 3 anni, era stata tolta alla madre, nomade senza fissa dimora, per le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. La donna era autorizzata a incontrarla una volta alla settimana.