Somma Vesuviana, hashish in casa: arrestato un ragazzo di 22 anni

In provincia di Napoli, a Somma Vesuviana, la polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, Giuseppe Menna, perché custodiva in casa circa 300 grammi di hashish. Menna nascondeva in camera da letto della sua abitazione, in via Marigliano, un marsupio contenente tre panetti di hashish e un coltello. Gli agenti, inoltre, gli hanno sequestrato anche la somma di 650 euro. Il 22enne è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari.