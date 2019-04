Napoli, sequestrati cinque scuolabus non in regola

Cinque scuolabus sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli. Tra le infrazioni rilevate il trasporto di passeggeri in sovrannumero e la mancanza delle prescritte autorizzazioni comunali. Alcuni veicoli erano già stati sottoposti a fermo amministrativo in passato, altri sono risultati non assicurati. Inoltre, su alcuni veicoli sono state apportate delle modifiche strutturali per aumentare la capienza del mezzo senza rispettare i requisiti di sicurezza.

I controlli

I militari hanno effettuato il sequestro durante un'operazione di controllo condotta in piazza Nazionale, piazza Carlo III e nel quartiere di Pianura. I finanzieri hanno controllato 15 pulmini, 10 dei quali sono risultati non in regola. Oltre agli scuolabus, sono state sequestrate anche due patenti di guida e sei carte di circolazione. Venti i verbali di contravvenzione elevati.