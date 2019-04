Napoli, migliorano le condizioni del turista tedesco ferito ieri

Il giovane turista tedesco di 17 anni ha superato bene il delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto ieri sera, lunedì 15 aprile, e ha trascorso la notte in reparto senza disturbi neurologici. Il 17enne è rimasto ferito alla testa ieri a causa del crollo di una struttura in ferro raffigurante un dragone all'angolo tra via Porta di Massa e Corso Umberto, nella zona universitaria di Napoli.

Valutazione clinica

Secondo fonti sanitarie, la valutazione clinica di questa mattina non rileva "problematiche in atto". In programma c'è un controllo Tc (tomografia computerizzata) del cranio. Dall'esito dell'esame si deciderà il prosieguo della terapia. Subito dopo l'operazione, il ragazzo, sveglio, è stato riportato in reparto.

Il commento di Luigi de Magistris

"Siamo tutti molto rammaricati di queste tragedie che accadono a Napoli come in tutte le altri parti del mondo, ma le domande vanno poste al condominio". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato l'incidente ai danni del turista tedesco.

