Scoppio in un'abitazione a Grottolella, ustionato un 23enne

Questa mattina, intorno alle 7, c'è stata una violenta esplosione in un'abitazione a Grottolella, in provincia di Avellino. Un giovane di 23 anni, Ibra, originario della Costa d'Avorio, è rimasto ustionato. Il giovane, che lavora in un negozio di ferramenta, è stato estratto dalle macerie in gravi condizioni e, ancora cosciente, è stato prima trasportato in ospedale ad Avellino, poi trasferito in prognosi riservata al centro grandi ustionati di Napoli in eliambulanza.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, l'esplosione è stata provocata da una bombola di gas. La deflagrazione è stata avvertita in tutto il piccolo centro irpino e ha fatto pensare a una scossa di terremoto. II giovane stava accendendo il fornello per preparare la colazione, quando si è verificata l'esplosione che ha sbriciolato le mura esterne dell'abitazione.

Data ultima modifica 16 aprile 2019 ore 11:56