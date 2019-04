Blitz antidroga in provincia di Salerno: 37 arresti

Trecento uomini, tra poliziotti e carabinieri, diverse unità cinofile e un elicottero, queste le forze messe in campo per il blitz antidroga scattato all'alba di lunedì 15 aprile in diversi comuni della provincia di Salerno. Militari e agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di 37 persone (30 in carcere e 7 agli arresti domiciliari) ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dall'aver agito per agevolare le attività delle associazioni camorristiche De Feo e Pecoraro.

L'alleanza tra gruppi criminali

L'inchiesta ha permesso di ricostruire gli assetti dei due gruppi criminali, collegati tra di loro, con base operativa nella provincia di Salerno ma con ramificazioni che si estendevano anche nel Napoletano e nella provincia di Roma, con la presenza anche di qualche soggetto colombiano. Un giro d'affari di migliaia di euro che, per la sola piazza di spaccio di Pontecagnano Faiano, è stato quantificato in circa 60mila euro a settimana. "In questa circostanza - ha affermato il procuratore della Repubblica vicario, Luca Masini - il business non divide ma unisce le organizzazioni criminali. E il giro d'affari, in questo caso, era ingente. A uno degli indagati il 27 ottobre 2017 sono stati sequestrati 52mila euro in contanti".

L'inchiesta: armi e droga

L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha riguardato le città di Salerno, Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Acerno, Montecorvino Pugliano, Cava de' Tirreni e a Lanciano. L'attività, avviata nel 2017, è stata condotta con intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno permesso di acquisire fonti di prova decisive, rafforzate anche da dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, a carico delle persone arrestate. Complessivamente gli investigatori hanno sequestrato 8 chili di cocaina, 15 di hashish, armi e munizioni tra cui un fucile a canna mozza e due pistole, di cui una con silenziatore. In una circostanza uno degli indagati, sentendosi braccato dalla polizia, ha cercato di disfarsi di un ingente quantitativo di droga, prima provando a incendiarlo e poi lanciandolo in un fiumiciattolo. Ma il tentativo è stato vanificato dall'intervento degli agenti che sono riusciti a sequestrare lo stupefacente.

Le parole del questore

Il questore di Salerno, Maurizio Ficarra ha sottolineato l'importanza di questa operazione in quanto "non si rivolge a baby spacciatori ma soprattutto agli organizzatori di questo traffico, a coloro che la distribuivano e a coloro che la portavano a Salerno". Un risultato, come ha sottolineato il comandante provinciale Antonino Neosi, reso possibile "dall'unione delle forze per poter meglio condurre un'attività investigativa sul traffico di sostanze stupefacenti".