La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Tendono a esaurirsi le condizioni di instabilità atmosferica. Un graduale rialzo della pressione sul Mediterraneo dà luogo a schiarite sempre più ampie, tuttavia non mancheranno residue precipitazioni, in particolare tra Calabria tirrenica e Sicilia orientale già al mattino, sui rilievi della Campania, Sila, Ennese ed Iblei nel pomeriggio. Temperature in aumento nei valori massimi in Campania, pressoché stazionarie altrove. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento oggi inizialmente cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. in serata ampie schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata ampie schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,6 µg/m³.