Sgominata la banda della ‘spaccata’, otto arresti a Napoli

È stata sgominata a Napoli la banda della ‘spaccata’, appellativo che si era guadagnata per la modalità con cui metteva a segno i colpi, ovvero utilizzando le auto come ariete per sfondare le saracinesche o gli infissi in vetro dei negozi da assaltare. In manette sono finite otto persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse del Gip del Tribunale di Napoli per furto aggravato ed eseguite dai carabinieri del nucleo radiomobile. Gli arrestati sono accusati di numerosi furti ai danni di negozi e abbigliamento di lusso e tabaccai. I colpi sono stati messi a segno tra il luglio 2017 e il gennaio 2018 tra la città partenopea e Caserta.

Le indagini

Fondamentali per le indagini, svolte dai militari dell'Arma e coordinate dalla Procura della repubblica di Napoli, sono state le denunce delle vittime, l'analisi delle immagini estratte dai sistemi di sorveglianza e l'attività tecnica. Durante gli accertamenti, alcuni membri del gruppo criminale vennero arrestati in flagranza, il 19 marzo 2018, dopo un furto in un negozio di abbigliamento a Qualiano. I militari in quell’occasione recuperarono la refurtiva di 30mila euro.