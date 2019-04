Giugliano, ordigno esplosivo contro un bar: ingenti i danni

Un ordigno è stato fatto esplodere, nella notte, davanti a un bar, all’incrocio tra viale San Francesco d'Assisi e via Verdi a Giugliano, in provincia di Napoli. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura e il boato è stato avvertito anche a una notevole distanza. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, in una nota, parla "dell'ombra del racket". "Quanto avvenuto ieri sera è un segnale preoccupante. Era dagli anni '80 che le attività commerciali non venivano prese così di mira. Mi auguro che, al più presto, le forze dell'ordine e la magistratura riescano a fare chiarezza sulla bomba e su qualche spaccata sospetta. È necessario - dice Poziello - alzare il livello del contrasto alla camorra e alla criminalità in questa città che ha bisogno di sicurezza e serenità". Ai titolari dell'attività colpita numerosi cittadini, anche attraverso i social, hanno espresso la loro solidarietà.