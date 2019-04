Napoli, moto rubate da rivendere all'estero: arrestato 39enne

A Napoli i carabinieri hanno trovato numerose moto rubate, pronte per essere rivendute all'estero, in una vecchia scuderia in disuso. Tra l'altro, sono state scoperte 20 moto di grossa cilindrata risultate tutte rubate negli ultimi mesi a Napoli e in provincia: erano già imballate in teli neri, forse per essere spedite in Ghana. Utilizzatore delle rimesse è un 39enne originario del Ghana e residente a Giugliano in Campania, Mohammed Osumana, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per ricettazione.