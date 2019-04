Napoli, crollo Incurabili: sfollati violano sigilli e tornano in casa

Alcuni degli sfollati del complesso monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili hanno violato i sigilli occupando gli appartamenti dove risiedevano e da cui sono stati interdetti per ragioni di sicurezza a seguito del cedimento di una volta che sosteneva il pavimento della chiesa. E’ successo questa mattina, sabato 13 aprile, a Napoli.

"Un gesto scriteriato"

"Un gesto scriteriato - sottolinea Ciro Verdoliva, Commissario straordinario dell'Asl Napoli centro -, che vanifica ogni sforzo fatto per garantire loro sicurezza e assistenza, per offrire sin da subito una soluzione abitativa provvisoria dignitosa".

E ancora: "Stiamo assicurando assistenza dignitosa e stiamo lavorando per fare chiarezza sulla titolarità del rapporto locatizio, abbiamo costituito un ufficio dedicato con una linea ad hoc per soddisfare qualsiasi esigenza, assistenza psicologica, servizio navette. Sono inaccettabili i comportamenti che vogliono forzare i tempi tecnici per ottenere diritti che - anche se sacrosanti - devono essere garantiti dalle istituzioni competenti. Non accetto tali comportamenti, anche se continueremo ad assicurare con il massimo impegno tutti gli sforzi finalizzati a garantire soluzione per gli aventi titolo al più presto", aggiunge Verdoliva.

Data ultima modifica 13 aprile 2019 ore 15:20