Follia ad Arzano, in provincia di Napoli. Dopo una violenta lite con i genitori, un ragazzo di 22 anni ha incendiato l'abitazione di famiglia, per poi andare a casa di un amico e aggredire violentemente il padre del giovane, riducendolo in fin di vita. Il 22enne, incensurato, è stato fermato dai carabinieri per incendio doloso e tentato omicidio.

La ricostruzione dei fatti

Il ragazzo ha atteso che in casa non ci fosse nessuno e ha versato una bottiglia di benzina nell'abitazione per poi darle fuoco. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, che ha causato l'intossicazione di un 80enne residente nello stesso stabile. Dopo il rogo, il 22enne ha raggiunto il vicino comune di Grumo Nevano dove vive la famiglia di un amico: ha scavalcato il cancello della palazzina e si è nascosto in cantina aspettando il padre dell'amico. Quando l'uomo è sceso in cantina, lo ha aggredito colpendolo più volte al volto con pezzi di ferro.