Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 12 aprile

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti otto millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Le nostre regioni continuano ad essere interessate da una circolazione di aria umida ed instabile. Si rinnovano dunque condizioni favorevoli allo sviluppo di acquazzoni e qualche temporale, specie durante le ore pomerdiane e serali ed in particolare sulle zone interne ed eappenniniche. Fenomeni che nella notte tenderanno a concentrarsi sulla Calabria Tirrenica. Temperature stabili, venti in prevalenza settentrionali con rinforzi. Mari mossi, molto mosso il Canale.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti otto millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,4 µg/m³.