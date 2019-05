Giugliano, operaio muore schiacciato da un muletto

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto allo Stir (Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Giugliano, in provincia di Napoli. L'uomo, 52 anni, è rimasto schiacciato da un muletto. Secondo quanto rende noto il Sindacato Azzurro, l'operaio dell'impianto di trattamento dei rifiuti era un dipendente del Consorzio unico di bacino, da tempo in servizio alla Sap.Na. (Sistema ambiente provincia di Napoli). Indagano sull'episodio gli agenti della polizia di Stato.

Le parole del sindaco di Giugliano

"Credo sia assurdo si possa morire così, per una distrazione, per una sfortunata coincidenza - ha detto il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello -. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città faccio le condoglianze alla famiglia, a cui siamo vicini. Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali".

Sindacati: "Inaccetabile perdere la vita così"

"Apprendiamo con profondo dolore che un lavoratore, dipendente del Cub che operava in distacco presso Sap.Na., questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi presso l'impianto Stir di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Consideriamo inaccettabile che un lavoratore possa perdere la vita durante l'esercizio delle sue mansioni, a maggior ragione se tali mansioni vengono svolte al servizio di un'azienda di proprietà pubblica che opera al servizio della collettività", scrivono in una nota i segretari di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel Napoli (Maria Manocchio, Ciro Bernardo, Fabio Gigli e Vittorio d'Albero).

Indetto uno scoperto per domani

I sindacati di categoria hanno anche proclamato un'ora di sciopero per la giornata di domani, giovedì 11 aprile. È un dovere delle organizzazioni sindacali - si legge nella nota - sollecitare anche con la mobilitazione dei lavoratori azioni immediate affinché non abbiano più a ripetersi episodi di tale enorme gravità. Per questo si pretende un urgente incontro tra le organizzazioni sindacali, le rappresentanze aziendali dei lavoratori e l'azienda per l'immediata verifica delle procedure di sicurezza in vigore presso gli impianti ed i siti Sap.Na.". "Lo sciopero - spiegano Manocchio, Bernardo, Gigli e D'Albero - avrà la durata di un'ora e sarà effettuato all'inizio di ciascun turno di lavoro. L'esigua durata dell'astensione del lavoro consentirà l'esecuzione di attività di gran lunga superiori ai servizi indispensabili previsti dalla Legge e dall'accordo di settore per l'esercizio dello sciopero nei servizi ambientali".

Cgil: è emergenza

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci. "L'ennesimo decesso sul lavoro - afferma - sentenzia anche per la Campania, al di là delle statistiche, che siamo di fronte ad una nuova emergenza. Il lavoro senza diritti, senza sicurezza, senza il rispetto delle leggi, non può essere chiamato lavoro. È inaccettabile - conclude - registrare questi eventi nefasti senza condannare la mancanza di diritti, di veri controlli e interventi delle istituzioni e, non a caso, i provvedimenti di questo governo in materia di infortuni non fanno che peggiorare il quadro".

Data ultima modifica 10 aprile 2019 ore 14:20