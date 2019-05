Castel Volturno, investe e uccide un migrante: rischia il linciaggio

Si è fermato per chiamare aiuto, dopo che aveva investito e ucciso un migrante, ma è stato circondato minacciosamente da una folla di extracomunitari, rischiando il linciaggio. L’automobilista italiano è stato tratto in salvo dagli agenti della polizia e dai carabinieri, che lo hanno poi denunciato per omicidio stradale. L’episodio è avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

L’incidente

La vittima, un ghanese di 61 anni, era in bici all'esterno del centro per migranti della Caritas Fernandes, che frequentava da un paio di anni. Stava attraversando la statale Domiziana, proprio per entrare al centro, quando è stato preso in pieno dal conducente dell’auto, che si è fermato chiamando subito i soccorsi. In poco tempo però una folla di immigrati, qualcuno amico della vittima, si è riunito sul luogo dell'incidente, e l'automobilista è stato costretto a fuggire per non essere linciato. Alla fine sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la calma mettendo al sicuro l'investitore.