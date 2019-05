Ubriaco picchia la moglie, arrestato a Torre del Greco

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni che, ubriaco, ha picchiato la moglie fino a mandarla in ospedale. Il 39enne è ora accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nell'abitazione dove vivono i coniugi e hanno bloccato l'uomo mentre picchiava la donna, sotto gli effetti dell'abuso di sostanze alcoliche.

I soccorsi

La vittima è stata trasportata in ospedale ed è stata curata per le lesioni procurategli dal marito, giudicate guaribili in cinque giorni. Il marito si trova ora a Poggioreale.