Raid incendiario, distrutte due auto a Pozzuoli

In località Reginelle, tra i quartieri periferici di Licola e Monterusciello a Pozzuoli, in provincia di Napoli, un raid incendiario ha distrutto la scorsa notte due auto. Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme che hanno invaso anche l'ingresso di un'abitazione al piano terra. Non ci sono feriti. Raid incendiario contro una concessionaria di auto nel Napoletano