Raid incendiario ai danni di una concessionaria di automobili a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. L’episodio si è verificato ieri. Da quanto si è appreso, una persona si è introdotta nel piazzale dell’azienda in corso Umberto e ha appiccato il fuoco, che ha danneggiato cinque vetture. Poi è fuggita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto e risalire alle cause alla base del gesto.