Pozzuoli, minacciano negoziante e figlia per rapinare 70 euro

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, alcuni giovani hanno terrorizzato il titolare di un supermercato e la figlia minorenne per rapinare 70 euro. I malviventi sono stati arrestati dai carabinieri, mentre insieme con un complice minorenne si allontanavano dalla zona.

La dinamica della rapina

Da quanto ricostruito, all'orario di chiusura dei negozi due giovani hanno fatto irruzione in un supermercato con il volto coperto da sciarpe e scaldacollo. Uno di loro impugnava anche una pistola. Minacciando il titolare e la figlia minorenne, i rapinatori si sono fatti consegnare l'incasso di circa 70 euro, per poi allontanarsi in tre su un motorino ed essere bloccati dai militari. Dopo essersi allontanati dal supermercato, i tre giovani avevano nascosto i giubbotti, il bottino e la pistola in una siepe poco distante. Gli arrestati, accusati di rapina aggravata in concorso, sono Michele Ilardi, 19 anni, Luciano Summa, di 18, e un loro complice di 17 anni.