Napoli, arrestati due giovani per spaccio

Due giovani sono stati arrestati a Napoli nella serata di ieri, sabato 6 aprile, con l’accusa di spaccio di stupefacenti in concorso. I due sono stati sorpresi dai carabinieri, in piazza Bellini, in flagranza di reato, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, a Chiaia e nei Quartieri Spagnoli. Gli arrestati sono stati visti mentre cedevano marijuana a un giovane italiano. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 15 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina e 455 euro, derivanti probabilmente dall’attività di spaccio.

I controlli dei carabinieri

Durante i controlli, inoltre, sono state contestate 38 infrazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 13 mila euro, tra le quali sei per mancanza di copertura assicurativa, una per guida senza patente e dieci per circolazione senza casco, cinque per circolazione con mezzi sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo. Sanzionato anche un parcheggiatore abusivo, mentre una donna è stata denunciata a piede libero per aver abbandonato un cane.