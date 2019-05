Napoli, baby gang: arrestato un minore per scippo

Un minorenne è finito in manette per scippo ieri sera, sabato 6 aprile, a Napoli. L’arresto è stato eseguito nell'ambito delle attività di contrasto alle bande giovanili violente: all'una circa, una pattuglia della squadra mobile in transito in piazza San Domenico Maggiore, ha visto sfrecciare uno scooter con tre giovani a bordo. I tre corrispondevano alla descrizione data da alcune vittime di uno scippo appena avvenuto nei pressi dell'università Orientale.

L'inseguimento

Nonostante l’alt intimato dai poliziotti, i tre giovani in scooter hanno cercato di dileguarsi con manovre evasive e pericolose, e imboccando alcune strade contromano. I poliziotti sono riusciti a raggiungerli e a bloccare uno dei fuggitivi, mentre gli altri due hanno abbandonato lo scooter per proseguire la fuga a piedi e, approfittando della folla di persone in strada e del traffico congestionato, sono riusciti a dileguarsi per i vicoli cittadini.Perquisito il minorenne fermato, nella giacca indossata dal ragazzo sono stati ritrovati due telefoni cellulari, uno dei quali si è rivelato quello scippato pochi minuti prima. Sono in corso accertamenti per l'identificazione dei complici. Il minore è stato arrestato.