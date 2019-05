Due fratelli feriti a coltellate a Giugliano in Campania

Due fratelli, di 25 e 22 anni, sono stati feriti a coltellate davanti a un parco di via Antica Giardini, a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, l'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite con una persona che le due vittime conoscevano, e con la quale avrebbero avuto una discussione già nei giorni scorsi.

Identificato l'aggressore

Gli agenti di polizia del commissariato di Giugliano hanno identificato subito l'aggressore. Gli investigatori sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accadut e le cause del diverbio. I fratelli sono stati soccorsi e portati in ospedale. Uno è stato medicato e guarirà in venti giorni, mentre il secondo è tuttora ricoverato per accertamenti.

Data ultima modifica 07 aprile 2019 ore 19:38