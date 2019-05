Il titolare di una onlus che svolge attività di assistenza in Africa è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne, ospite di una casa-famiglia a Togoville, città meridionale del Togo. L.V., 72 anni, fondatore e presidente della onlus che si occupa di assistenza umanitaria, avrebbe costretto per sette anni, dal 2007 al 2014, un minorenne africano a compiere e subire atti sessuali, minacciando, qualora non avesse acconsentito, di allontanarlo dalla casa-famiglia, di non farlo mangiare e di non farlo andare a scuola. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile di Napoli, su disposizione della Procura di Nola, ed è stato posto ai domiciliari.