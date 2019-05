Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 29 marzo

La situazione meteo in città

Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione atmosferica tende ad aumentare favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia le correnti settentrionali che seguono la perturbazione giunta mercoledì danno luogo ancora a residue condizioni di variabilità, perlopiù sulle zone interne ed appenniniche, con qualche isolato rovescio pomeridiano sulla Sicilia meridionale. Temperature massime in contenuto aumento. Ventilazione ancora moderata dai quadranti settentrionali; mari da molto mossi a mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19.7 µg/m³.