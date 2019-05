Salerno, ritrovato anziano di 84 anni scomparso a Serre

Era scomparso dal pomeriggio del 27 marzo a Serre, in provincia di Salerno. Pasquale Melchionda, anziano di 84 anni, è stato ritrovato e portato in ospedale per eseguire degli accertamenti. L'uomo era caduto in un fossato vicino ai suoi campi ed era rimasto incastrato in alcuni rovi, non riuscendo né a muoversi né a chiamare qualcuno in suo aiuto. Ha riportato qualche ferita e probabilmente qualche frattura. A dare l'allarme era stato uno dei suoi figli, dopo che l'anziano si era allontanato da casa con l'auto e non aveva più fatto ritorno.

Le ricerche

Dopo la scomparsa era stato attivato il piano ricerche persone scomparse presso la Prefettura ed erano intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, i quali hanno aiutato i militari nelle ricerche. Sul luogo sono giunte le unità cinofile dei vigili del fuoco di Napoli ed è stato richiesto l'ausilio di un elicottero.