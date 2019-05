Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Tende ad allontanarsi la circolazione depressionaria di matrice nord-africana. Attesi ancora residui addensamenti in Sicilia, in particolare sull'Agrigentino al mattino e a ridosso dei rilievi settentrionali e sulle aree interne nel pomeriggio, ma con precipitazioni in esaurimento; tempo ben soleggiato su Campania e Calabria. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti deboli di Grecale. Mari mossi, ma con moto ondoso in attenuazione.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,6 µg/m³.