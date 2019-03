Napoli, disagi su Circumvesuviana: dipendenti non fanno straordinari

Forti disagi nell'espletamento del servizio della Circumvesuviana: i dipendenti si rifiutano di effettuare prestazioni straordinarie. I disagi, annunciati ieri, martedì 5 marzo, dal presidente di Eav (Ente Autonomo Volturno), Umberto De Gregorio, attraverso una nota apparsa sui social aziendali, si stanno verificando in queste ore.

"Azienda assume 350 persone"

''La ben nota carenza di personale in tutti i settori aziendali - ha scritto De Gregorio - ha indotto l'azienda ad attivare le procedure concorsuali per l'assunzione di 350 unità, le cui prove selettive partiranno l'11 marzo. Nel frattempo, con l'aiuto delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori tutti, si è sopperito alle carenze con il massiccio ricorso a prestazioni straordinarie. Un settore aziendale ha ritenuto, inaspettatamente, di non accettare prestazioni straordinarie per i giorni 6 e 7 marzo: circostanza che comporterà importanti disagi o il blocco della circolazione ferroviaria''.

Variazioni e disagi

La mancata accettazione delle prestazioni straordinarie ha comportato, per le sole linee vesuviane, una variazione nell'esercizio. In particolare, le linee Pomigliano-Acerra e Torre Annunziata-Poggiomarino sono state chiuse, e per le stesse sono stati attuati servizi navetta sostitutivi con autobus dell'Autoservizi Meridionali. ''Per le restanti linee vesuviane - fanno sapere da Eav - il servizio sarà assicurato pur non escludendo la possibilità di turbative per quanto attiene la regolarità''. Si segnalano infatti ritardi per diversi treni, e in alcuni casi la cancellazione di corse inizialmente programmate. Ulteriori disagi sono annunciati per venerdì 8 marzo, quando è in programma uno sciopero già programmato da alcuni giorni.