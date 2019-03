Avellino, bracciante muore schiacciato dal trattore

Un bracciante agricolo di 50 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in un terreno in via Pioppo dei Cappuccini, nel comune di Montefusco, in provincia di Avellino. Il trattore, che stava guidando per conto di un'impresa agricola, si è capovolto e l'uomo è rimasto schiacciato. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altre che constatare il decesso. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.