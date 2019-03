Caserta, arrestato per ricettazione di pannelli solari nel 2011: assolto

Assolto un imprenditore di Caserta, Pasquale Amoroso, finito in carcere nel 2011 per una maxi-ricettazione di oltre 10mila pannelli solari dal valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Dopo otto anni la vicenda si è conclusa con la piena assoluzione di Amoroso, titolare di un'azienda di trasporti con sede all'Interporto di Maddaloni-Marcianise. Era stato arrestato dalla polizia perché nel suo capannone erano stati trovati pannelli fotovoltaici risultati rubati a Galatina, in provincia di Lecce.

La vicenda giudiziaria

L'imprenditore era stato portato in carcere e qualche giorno dopo scarcerato. Durante il processo, nel dibattimento che si è svolto davanti al giudice monocratico Pasquale D'Angelo, l'avvocato difensore Nicola Russo ha esibito il contratto che aveva come oggetto lo stoccaggio dei pannelli solari, risultato regolare e siglato da Amoroso con un collega pugliese, poi finito sotto processo per il furto della merce. Sono risultati regolari anche i documenti di trasporto dei pannelli. Il giudice ha ritenuto quindi che Amoroso non fosse a conoscenza del furto e lo ha assolto con la formula "il fatto non costituisce reato".