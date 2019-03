Orta di Atella, stampavano euro falsi in casa: arrestata coppia

Una coppia di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è finita in manette perché erano intenti a stampare euro falsi all'interno del proprio appartamento, trasformato in una stamperia clandestina. In un blitz i carabinieri hanno sequestrato 274 banconote contraffatte per una somma nominale di circa 90mila euro.

Il sequestro

Con i soldi falsi, del taglio di 5, 20, 50 e 500 euro, i militari hanno sequestrato anche un computer portatile, una stampante laser, una taglierina termica, una plastificatrice termica, numerosi oleogrammi di fabbricazione cinese e 177 fogli formato A4 utilizzati come prove di stampa per le banconote. I due conviventi sono ora agli arresti domiciliari.