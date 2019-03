Napoli, senza stipendio da due mesi: in corteo i gilet gialli

Gli operai della Cooperativa “25 Giugno”, convenzionata con il Comune, sono scesi oggi in strada a Napoli perché da due mesi non percepiscono lo stipendio. I lavoratori, con indosso i gilet gialli, divenuti in Francia simbolo della protesta al presidente Macron, hanno dato vita a un corteo, durante il quale sono stati esposti dei cartelli in francese in cui spiegavano i motivi della manifestazione. La Cooperativa "25 Giugno", nata dalla fusione di 12 cooperative, ha sempre lavorato in regime di convenzione con il Comune di Napoli e opera, tra l'altro, nel campo del decoro urbano, della pulizia degli arenili, del contrasto all'inquinamento ambientale, del contrasto al disagio minorile, della tutela degli impianti sportivi e parchi del Comune della città partenopea.