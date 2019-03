Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 1 marzo

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il campo di alte pressioni presente sul Mediterraneo si va attenuando; una perturbazione raggiunge in giornata le nostre regioni determinando un peggioramento. primi fenomeni sulla Campania settentrionale in estensione entro sera notte a Calabria e Sicilia Tirrenica. Temperature in aumento sulle zone ioniche, venti in prevalenza da SSO da deboli a moderati. Mari mossi, moto ondoso in generale aumento.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 34,6 µg/m³.