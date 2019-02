Napoli, visite oncologiche gratuite per gli emarginati

Apre a Napoli, in via dei Tribunali 216, il primo ambulatorio oncologico gratuito per persone indigenti. La struttura offrirà visite a costo zero per patologie otorine, senologiche, ginecologiche e urologiche e sarà aperta, a partire da lunedì 4 marzo 2019, tre giorni a settimana dalle 14.30 alle 17. L’ambulatorio è stato voluto dall'Istituto Pascale e dal Pio Monte della Misericordia, e sarà ospitato nei locali dell’Associazione Sisto Riario Sforza, ubicati nell'ex chiesa San Tommaso a Capuano. L’inaugurazione è prevista per sabato 2 marzo alle 10.30, con la partecipazione del vescovo ausiliare, monsignor Lucio Lemmo.

Il progetto

Il progetto mira a consentire la diagnosi precoce delle malattie oncologiche nelle persone meno abbienti. E' finanziato dal Pio Monte della Misericordia, istituzione fondata nel 1602 e da quattro secoli impegnata in attività di assistenza e beneficenza. L'ente, presieduto da Alessandro Pasca, ha già realizzato interventi in campo sanitario in varie discipline, al fine di favorire l'accesso alle cure da parte di fasce di popolazione socialmente ed economicamente emarginate.