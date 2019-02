Napoli, camorra: sequestro da 400mila euro al ras del clan Di Lauro

La polizia di Stato ha sequestrato beni per circa 400mila euro ad Antonio Magnetti, 53 anni, elemento di spicco del clan Di Lauro di Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli. Magnetti è stato condannato a quasi 17 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, evasione dagli arresti domiciliari, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno messo i sigilli a due appartamenti in via Vanella Grassi a Secondigliano, a un appartamento di via Dante sempre nel quartiere napoletano, e a una Fiat 500X. I beni sequestrati, intestati a Magnetti e ai suoi congiunti, sarebbero frutto dei proventi delle attività illecite.