Napoli, 'stesa' a Ponticelli: trovati proiettili in due abitazioni

Alle 6:30 di oggi, martedì 26 febbraio, ignoti hanno esploso colpi d'arma da fuoco in via Vera Lombardi, nel quartiere napoletano di Ponticelli. Per le forze dell'ordine si tratterebbe di una 'stesa' (raid con colpi di pistola esplosi in moto per affermare il proprio predominio criminale sul territorio, ndr). I carabinieri della compagnia di Poggioreale e della sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale hanno rinvenuto per terra tre bossoli per arma semiautomatica, un'ogiva conficcata nel bagno di un'abitazione al primo piano, e un'altra conficcata nella veranda di un appartamento del primo piano, allo stesso numero civico. Si tratterebbe di una episodio analogo a quelli che negli ultimi mesi si sono verificati a Napoli. Camorra, 'stese' nel rione Sanità di Napoli: 30 misure cautelari