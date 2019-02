Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 25 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un nuovo veloce impulso freddo dai Balcani raggiunge le nostre regioni. Al mattino discreto con ampi sazi soleggiati e primi fenomeni sull'Alta Irpinia nevosi sopra i 700m. dalla tarda mattinata e verso il primo pomeriggio rapido peggioramento con piogge sparse e anche qualche acquazzone temporalesco in movimento dalla Campania verso la Calabria e la Sicilia successivamente. Quota neve in rapido calo con fiocchi fin verso i 300-500m, superiori in Sicilia e oltre i 600-700m. Tendenza a miglioramento serale con riprostino di condizioni di bel tempo su gran parte dei settori. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dalle precipitazioni irregolari. Venti ancora tesi da NNE con mari molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 1.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 1.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,5 µg/m³.