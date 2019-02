Maltempo, Napoli: alcune scuole resteranno chiuse per danni

Il Comitato operativo del Comune di Napoli, che coordina il monitoraggio degli interventi per l'allerta meteo, si è riunito oggi con gli assessori Clemente, Palmieri e Borriello, con il presidente della Commissione Protezione Civile, e con i presidenti degli ordini professionali degli Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari di Napoli e Provincia.

Gli istituti chiusi

A seguito della riunione, il Comitato ha reso noto che "la situazione più grave è di certo quella della Mameli Zuppetta ai Colli Aminei che ha subito ingenti danni e che resterà chiusa almeno per questa settimana. Inoltre è prevista la chiusura per alcuni giorni della Baracca Vittorio Emanuele, del Plesso Pontecorvo, della succursale dell' ex Nautico, dell'Asilo nido Bice Zona, della Decroly, della Verga e della Lodoletta. Chiusura anche per la Alpi Levi, per i due plessi della Montale, per la Nevio e la Cinquegrana".

Gli altri interventi

In serata è stato chiuso viale Gramsci per cinque pini a rischio caduta. Sul fronte dei parchi pubblici, saranno tutti riaperti con esclusione della Villa comunale dove vanno verificate le condizioni di due alberi grandi e di 12 piccoli.