Meteo a Napoli: le previsioni di oggi domenica 24 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il vortice ciclonico sui mari meridionali continua a interessare le nostre regioni meridionali, ma si va attenuando. Ancora maltempo per Calabria e Sicilia con qualche pioggia sulla fascia ionica o rovescio sul siracusano. Fenomeni anche su Nord della Sicilia. Fiocchi di neve sopra gli 800m. Nella seconda parte del giorno tendenza ad attenuazione dei fenomeni salvo qualche sporadico fenomeno. Sulla Campania prevarrà il sole salvo per addensamenti sull'Irpina. Temperature in aumento. Venti forti o molto forti da Grecale con mari agitati o molto agitati. Fino a grosso lo Ionio. Mareggiate sui tratti esposti.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,3 µg/m³.