Maltempo in Campania: parchi, cimitero e stadio chiusi a Pozzuoli

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha prorogato di un giorno l'allerta meteo in città visto l'avviso di condizioni meteo che prevedono anche per oggi, domenica 24 febbraio, vento forte e mare agitato. Resteranno chiusi al pubblico il civico cimitero e le aree verdi: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e la pista ciclabile di Monterusciello. Chiuso anche lo stadio Domenico Conte a causa dei danni alla struttura di copertura della tribuna. Rinviata la partita Puteolana 1902-Virtus Volla del campionato di Eccellenza (girone A) in programma oggi. Intanto sono state completate le operazioni di ripristino della viabilità in tutta la città. Vigili del fuoco e Protezione Civile Regionale e comunale, insieme alle forze dell'ordine, tengono monitorata la situazione nell'oasi di Monte Nuovo, dove nella mattinata di ieri è divampato un incendio.

Le chiusure a San Giorgio a Cremano

Anche a San Giorgio a Cremano (Napoli) porte chiuse oggi per i parchi pubblici e il cimitero cittadino. Lo fa sapere il sindaco del comune vesuviano, Giorgio Zinno, che ringrazia agenti della Polizia Municipale e tutti i dipendenti per aver lavorato senza sosta per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.